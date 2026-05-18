Tabellenführer!

Österreich steht in der Gruppe A nach dem ersten Wochenende der Eishockey-WM sensationell an der Spitze. Diese einzigartige Momentaufnahme wurde durch die beiden Erfolge gegen Großbritannien (5:2) und Ungarn (4:2) möglich gemacht. Die Tabelle >>>

Großen Wert wollte Teamchef Roger Bader der Tatsache, dass sein Team aktuell vor Finnland, der Schweiz und Titelverteidiger USA liegt, jedoch nicht beimessen. "Weltmeister werden wir wahrscheinlich nicht", sagte der nüchterne Schweizer nach dem Sieg gegen Ungarn.

Zu verspielt

Es war ein nervenaufreibendes Spiel, das sich den knapp 7.700 Zusehern in der Swiss Life Arena geboten hat.

Wie schon am Samstag legte Österreich einen Blitzstart hin, Vinzenz Rohrer erzielte in seiner "Heim-Halle" das frühe 1:0 (6./PP). Anders als gegen die Briten konnte die ÖEHV-Auswahl allerdings nicht nachlegen. Ungarn gelang in Person von Istvan Sofron der Ausgleich (12./PP).

"Wir waren nach dem 1:0 zu verspielt, wollten es zu schön machen", meinte der Teamchef. Lucas Thaler erklärte: "Natürlich sucht man den Pass, damit der Mitspieler das Tor schießt. Manchmal braucht es aber den simpleren Gedanken, nämlich einfach abziehen."

Schonkost im Mittelabschnitt

Ein Eishockey-Leckerbissen durfte ohnehin nicht erwartet werden, doch besonders im zweiten Spielabschnitt wurde absolute Schonkost geboten.