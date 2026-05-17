Sonderlob für Kapitän Schneider: "Er macht das überragend"

Nur zu gerne hätte Österreichs anwesende Journaille bei der Eishockey-WM in Zürich den Kapitän vor das Mikrofon geholt.

Nach dem 4:2-Erfolg gegen Ungarn passte Peter Schneider aber, da er sich leicht kränklich fühlte. Umso beeindruckender war deshalb, wie sich der 35-Jährige beim zweiten Turniersieg ins Zeug geworfen hat.

Einzig das Glück war ihm am Tag nach seinem Doppelpack gegen Großbritannien diesmal nicht hold, Torchancen hätte der Goalgetter zur Genüge gehabt. Das hatte letztendlich keinerlei Auswirkungen, stattdessen glänzte Schneider zwei Mal als Vorbereiter.

Mit nunmehr 36 Scorerpunkten in 44 Spielen bei A-Weltmeisterschaften hat er ÖEHV-Legende Dieter Kalt (34 Punkte) hinter sich gelassen und ist Österreichs neuer Allzeit-Topscorer in der Top-Division.

Lobeshymne des Teamchefs

Angesichts dessen setzte Teamchef Roger Bader zu einer Lobeshymne an. Der Schweizer hatte den Routinier nach der Absage von Thomas Raffl zum Kapitän gemacht.

"Er macht das wirklich absolut hervorragend. Es ist überragend, wie er die Mannschaft führt und sich um die jungen Spieler kümmert. Er ist wirklich in diese Rolle hineingewachsen", sagte der Schweizer.

Schneider zeichne aus, stets zum Nationalteam kommen zu wollen. "Er sagt nie ab, ist immer dabei. Er kommt zum Beispiel auch an den Deutschland-Cup im November", meinte Bader.

Außerdem bringe der Stürmer "das ganze Paket" mit, so der Teamchef. "Er ist schnell, schießt sehr gut, ist ein Kämpfer und ein positiver Typ. Er ist für uns ein absoluter Leistungsträger."

Gemeinsam mit Dominic Zwerger bilde Schneider ein Flügel-Paar auf "Weltklasse-Niveau". Bader: "Die zwei performen auf einem sehr hohen Niveau."