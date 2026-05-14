Hirscher krallt sich nächsten baltischen Weltcup-Läufer

Van Deer stockt sein Team derzeit gehörig auf.

Unter anderem nahm die Ski-Marke von Marcel Hirscher mit Finn Neururer und Andrej Drukarov zwei neue Athleten in den Pool auf.

Zusätzlich zog man mit Paula Moltzan erstmals eine Frau an Land >>>

Laine wechselt ins Hirscher Lager

Nun wird der nächste Neuzugang im Team des achtfachen Gesamtweltcupsiegers bekannt: Tormis Laine wird künftig mit Van-Deer-Ausrüstung im Weltcup starten.

Der 25-jährige Technik-Spezialist aus Estland schaffte es in seiner Karriere bislang elf Mal in die Weltcup-Punkte.

In der vergangenen Saison landete er im Riesentorlauf von Sölden auf Rang 23 und in Copper Mountain auf Position 28.