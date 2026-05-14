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NEWS
Hirscher krallt sich nächsten baltischen Weltcup-Läufer
Nach der Verpflichtung von Andrej Drukarov wird auch der Este Tormis Laine künftig für Van Deer fahren.
Van Deer stockt sein Team derzeit gehörig auf.
Unter anderem nahm die Ski-Marke von Marcel Hirscher mit Finn Neururer und Andrej Drukarov zwei neue Athleten in den Pool auf.
Zusätzlich zog man mit Paula Moltzan erstmals eine Frau an Land >>>
Laine wechselt ins Hirscher Lager
Nun wird der nächste Neuzugang im Team des achtfachen Gesamtweltcupsiegers bekannt: Tormis Laine wird künftig mit Van-Deer-Ausrüstung im Weltcup starten.
Der 25-jährige Technik-Spezialist aus Estland schaffte es in seiner Karriere bislang elf Mal in die Weltcup-Punkte.
In der vergangenen Saison landete er im Riesentorlauf von Sölden auf Rang 23 und in Copper Mountain auf Position 28.