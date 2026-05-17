Deutschland Deutschland GER
Lettland Lettland LAT
Endstand
0:2
0:1 , 0:1 , 0:0
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Deutschland kassiert gegen Lettland nächste WM-Niederlage

Die Deutschen stehen damit nach zwei Niederlagen zum Auftakt bereits unter Druck. Unterdessen feiert Norwegen einen klaren Sieg gegen Slowenien.

Deutschland kassiert gegen Lettland nächste WM-Niederlage Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Deutschland steht bereits nach den ersten zwei Spielen der Eishockey-WM 2026 gehörig unter Druck.

Das DEB-Team verliert in der Österreich-Gruppe-A nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen Finnland auch das zweite Spiel gegen Lettland mit 0:2.

Die Treffer für die Letten erzielen dabei Martins Dzierkals (19.) und Rudolfs Blazers (25.).

Durch das Ergebnis liegt Deutschland vorerst nun auf dem sechsten Platz direkt hinter Lettland.

Führender der Gruppe A ist hingegen Österreich, das nach einem 4:2-Sieg über Ungarn bereits so gut wie fix mit dem Klassenerhalt planen kann (Zum Spielbericht>>>).

Die Tabelle der Gruppe A>>>

Norwegen feiert klaren Sieg gegen Slowenien

In der Gruppe B feiert Norwegen einen 4:0-Kantersieg über Slowenien.

Sander Delling Hurrod bringt die Skandinavier bereits in der achten Minute in Führung. Danach macht Jacob Berglund mit einem Dreierpack im zweiten Drittel (26., 30., 37.) alles klar.

Durch den Sieg springt Norwegen vorerst auf Platz vier. Slowenien ist hingegen nach dem überraschenden Auftaktsieg nach Overtime gegen Tschechien nun Sechster.

Die Tabellen der Gruppe B>>>

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