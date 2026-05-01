Kristoffersen-Wechsel fix! Ski-Star sorgt für Paukenschlag

Jetzt ist es offiziell: Henrik Kristoffersen schlägt im Materialbereich ein neues Kapitel auf. Der Norweger trennt sich von der Marke Van Deer, die von Kristoffersens jahrelangen Konkurrenten Marcel Hirscher aufgebaut wurde.

Künftig wird der zweifache Weltmeister auf HEAD-Skiern unterwegs sein. Damit gelingt dem österreichischen Ausrüster ein echter Coup im Ski-Weltcup.

Hochkarätiger Neuzugang für HEAD

Bei HEAD zeigt man sich entsprechend erfreut über die Verpflichtung. Rennsportleiter Rainer Salzgeber bezeichnet Kristoffersen als einen der prägendsten Athleten der vergangenen Jahre.

Der 31-Jährige bringt eine beeindruckende Vita mit:

Mehrfacher Disziplinenweltcupsieger im Slalom, über 30 Weltcupsiege und zuletzt auch seine dritte Medaille bei den Olympischen Spielen.

Mit Fahrern wie Atle Lie McGrath verfügt HEAD bereits über starke Technik-Spezialisten. Nun kommt mit Kristoffersen ein weiterer Norweger dazu.

"Rebellisches Mindset" als Motto

Auch Kristoffersen selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Zusammenarbeit. Besonders die Philosophie des Teams scheint den Wahl-Salzburger zu reizen.

"Ich hatte schon immer ein bisschen ein rebellisches Mindset", erklärte er augenzwinkernd – und sieht sich damit perfekt bei den "HEAD Worldcup Rebels" aufgehoben.

Nach zuletzt nicht ganz erfüllten Erwartungen mit seinem bisherigen Material will der Norweger nun neu angreifen und in der kommenden Saison wieder voll durchstarten.