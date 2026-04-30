ÖEHV-Team verliert packenden Schlagabtausch gegen Deutschland

Österreich muss sich Deutschland im sechsten von insgesamt acht Testspielen vor der Eishockey-WM 2026 in Zürich in Zell am See mit 3:4 geschlagen geben.

Die ÖEHV-Equipe präsentiert sich im Vergleich zu den beiden Partien vergangene Woche gegen Tschechien stark verbessert, Leon Kolarik findet in der zweiten Spielminute die erste Torchance vor.

Mit der ersten gefährlichen Möglichkeit geht Deutschland in Führung. Dominik Bokk bedient Stefan Loibl, der nur mehr ins leere Tor einschieben muss (5.).

Österreich klopft an

Die Auswahl von Teamchef Roger Bader steckt nicht auf, findet im Drittelverlauf gute Chancen auf das 1:1 vor. Peter Schneider verzweifelt aus kurzer Distanz an DEB-Tormann Niklas Treutle (10.), Ian Scherzer scheitert gleich zwei Mal am deutschen Goalie (14.).

Zuvor hat Österreich jedoch Glück, als Samuel Dove-McFalls nach einer starken Kombination nur die Querlatte trifft (14.). Vor der Pausensirene klopfen Leon Kolarik und Lucas Thaler mit guten Schüssen im Powerplay am Ausgleich an.

Das ÖEHV-Team startet schwungvoll in den Mittelabschnitt, in Unterzahl wird die bis dato beste Torchance kreiert. Dominic Zwerger und Schneider fahren zu zweit alleine aufs deutsche Tor zu. Treutle verhindert den Einschlag bei Zwergers Abschluss akrobatisch (25.).

Ausgleich, dann führt Deutschland wieder

Dafür ist der 35-jährige Torhüter beim nächsten Versuch geschlagen. Verteidiger Patrick Söllinger zieht nach Zuspiel von Thaler direkt ab, Treutle rutscht der Puck durch - 1:1 (26.).

Österreich ist in weiterer Folge das bessere Team, muss aber vor der zweiten Drittelpause das 1:2 hinnehmen. In einem deutschen Überzahlspiel kommt der Puck etwas glücklich zu Alexander Blank, der David Kickert am kurzen Eck bezwingt (37./PP).

Für beide Teams geht es kurz darauf etwas früher in die Kabine, als eine Plexiglasscheibe bricht und getauscht werden muss.

Österreich dreht das Spiel

Nachdem die verbleibenden 1:33 Minuten des zweiten Spielabschnitts nachgeholt und die Seiten für den Start des dritten Drittels getauscht wurden, fällt der neuerliche Ausgleich.

Ian Scherzer legt im richtigen Moment für Mario Huber ab, der nicht lange fackelt und Richtung langes Eck abzieht. Treutle greift mit der Fanghand daneben, die Scheibe kullert ins Tor (41.).

Sechs Minuten später geht Österreich sogar erstmals in Führung. Die Bader-Truppe belohnt sich für ein allgemein starkes Powerplay an diesem Abend, als Thimo Nickls Blueliner im Netz einschlägt (47./PP). Maximilian Rebernig verstellt Treutle die Sicht erfolgreich.

Kickert patzt, Deutschland siegt

Praktisch im Gegenzug egalisiert Deutschland den Spielstand wieder - Kickert sieht bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Daniel Fischbuch nicht gut aus, der Puck passiert ihn unter seinem Schoner und landet im Tor (48.).

Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist es ein offener Schlagabtausch, mit dem besseren Ende für die Gäste. Nickl blockt einen deutschen Schuss in Unterzahl, die Scheibe bleibt bei Alexander Karachun liegen. Dieser hat die tolle Übersicht für Loibl, der seinen Doppelpack schnürt (55.).

Bader nimmt Kickert rund zwei Minuten vor Spielende für einen sechsten Feldspieler vom Eis, wirklich gefährlich wird Österreich jedoch nicht mehr.

Bereits am Samstag (17:00 Uhr) gibt es in Garmisch-Partenkirchen die Chance zur Revanche.