ÖEHV-U18-Team gelingt bei WM der Aufstieg
Österreichs Eishockey-Nationalteam fixiert am letzten Spieltag der U18-WM mit einem klaren Sieg gegen Litauen den Aufstieg in die Division IA.
Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der U18-WM der Division IB in Tallinn den Aufstieg geschafft.
Die ÖEHV-Auswahl gewinnt am letzten Spieltag gegen Litauen mit 4:1 und steigt damit in die Division IA auf.
Dabei verläuft das Spiel für Österreich zunächst gar nicht nach Wunsch. Litauen geht in der 8. Minute durch einen Powerplay-Treffer von Ignas Kaupaitis in Führung.
Die ÖEHV-Youngsters drehen die Partie aber noch im ersten Drittel: Zunächst gleicht Jonathan Oschgan ebenfalls im Powerplay aus (11.), kurz vor der Sirene besorgt Luc van Ee die Führung für Rot-Weiß-Rot (20.).
Oschgan schnürt Doppelpack
Im Mitteldrittel bringt Oschgan Österreich mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 - erneut im Powerplay - auf die Siegerstraße (29.).
In der 56. Minute setzt Lennart Leitner den Schlusspunkt zum 4:1.
Damit liegt Österreich nach dem Grande Finale mit elf Punkten auf Rang eins, gefolgt von Litauen mit zehn.