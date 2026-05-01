Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der U18-WM der Division IB in Tallinn den Aufstieg geschafft.

Die ÖEHV-Auswahl gewinnt am letzten Spieltag gegen Litauen mit 4:1 und steigt damit in die Division IA auf.

Dabei verläuft das Spiel für Österreich zunächst gar nicht nach Wunsch. Litauen geht in der 8. Minute durch einen Powerplay-Treffer von Ignas Kaupaitis in Führung.

Die ÖEHV-Youngsters drehen die Partie aber noch im ersten Drittel: Zunächst gleicht Jonathan Oschgan ebenfalls im Powerplay aus (11.), kurz vor der Sirene besorgt Luc van Ee die Führung für Rot-Weiß-Rot (20.).

Oschgan schnürt Doppelpack

Im Mitteldrittel bringt Oschgan Österreich mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 - erneut im Powerplay - auf die Siegerstraße (29.).

In der 56. Minute setzt Lennart Leitner den Schlusspunkt zum 4:1.

Damit liegt Österreich nach dem Grande Finale mit elf Punkten auf Rang eins, gefolgt von Litauen mit zehn.