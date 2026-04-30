Ramon Zenhäusern muss seine Ski-Karriere von nun an selbst finanzieren.

Der Schweizer Verband hat den 33-Jährigen für keinen Kader für die anstehende Saison nominiert.

Im vergangenen Winter hinkte der einstige Teambewerb-Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen seiner besten Form hinterher, ein 15. Platz in Adelboden ist sein bestes Ergebnis.

In manchen Rennen erreichte der 2,02 Meter große Slalom-Spezialist jedoch nicht einmal den zweiten Durchgang.

"Leidenschaft keineswegs erloschen"

Auf "Instagram" meldet sich der Technik-Spezialist jetzt zu Wort.

"Nach reiflicher Überlegung und Selbstreflexion bin ich zum Schluss gekommen, dass die Leidenschaft für den Ski-Rennsport keineswegs erloschen ist", so Zenhäusern, der also auch ohne Unterstützung des Verbands weitermachen will.

"Die Freude am Skifahren, mein Potenzial und die Voraussetzungen, die ich mitbringe, motivieren mich dazu, all diese Tore, Schwünge und Höhenmeter weiterhin in Angriff zu nehmen. Der Weg ist voller Hindernisse, aber ich bin überzeugt, dass ich sie meistern kann", schreibt er.