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Ducks kicken Vorjahresfinalist Oilers aus den NHL-Playoffs

Nach zwei Finalteilnahmen in Folge ist für die Edmonton Oilers heuer schon in der ersten Runde der NHL-Playoffs Endstation.

Ducks kicken Vorjahresfinalist Oilers aus den NHL-Playoffs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Anaheim Ducks beenden die Finalträume der Edmonton Oilers vorzeitig.

Mit einem 5:2-Sieg im sechsten Spiel der Best-of-Seven-Serie entscheiden die Ducks das Playoff-Duell gegen die Kanadier mit 4:2 für sich.

Nach zwei Finalteilnahmen en suite, in denen man beide Maile den Florida Panthers unterlag, ist für die Oilers in diesem Jahr also bereits früher Schluss. Den letzten Stanley-Cup-Titel holte man 1990.

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