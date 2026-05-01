Ducks kicken Vorjahresfinalist Oilers aus den NHL-Playoffs

Die Anaheim Ducks beenden die Finalträume der Edmonton Oilers vorzeitig.

Mit einem 5:2-Sieg im sechsten Spiel der Best-of-Seven-Serie entscheiden die Ducks das Playoff-Duell gegen die Kanadier mit 4:2 für sich.

Nach zwei Finalteilnahmen en suite, in denen man beide Maile den Florida Panthers unterlag, ist für die Oilers in diesem Jahr also bereits früher Schluss. Den letzten Stanley-Cup-Titel holte man 1990.