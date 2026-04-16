Routinier geht mit dem KAC ins neunte Vertragsjahr

Der KAC setzt auch in der kommenden Saison auf die Offensivpower von Raphael Herburger. Wie die "Rotjacken" am Donnerstag bekannt geben, wird der Routinier dem Kader für die Saison 2026/27 angehören.

Der Klub hat die im Vertrag mit dem Stürmer festgeschriebene Klausel zur vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit nicht aktiviert, sodass sich dieser automatisch bis zum Ende der kommenden Spielzeit verlängert hat. Damit geht Raphael Herburger in seine bereits neunte Saison beim österreichischen Rekordmeister.

Der gebürtige Vorarlberger kam im Jahr 2008 im Alter von 19 Jahren zum KAC, mit dem er wenige Monate später erstmals und 2013 erneut Meister wurde. Nach Stationen beim EC Salzburg und dem EHC Biel-Bienne sowie dem HC Lugano in der Schweiz kehrte er im Sommer 2023 zu den "Rotjacken" zurück, mit denen er seither zwei Mal den Grunddurchgang gewinnen und ebenso oft das Playoff-Finale erreichen konnte. Insgesamt kommt der 37-Jährige auf 407 Bewerbsspiele für den KAC, dabei sammelte er 210 Zähler (71 Tore, 139 Assists).

Herburger "Wir verspüren alle Revanchelust"

"Raphael Herburger führt unserem Team sehr viel Routine zu, er hat im europäischen Eishockey schon so ziemlich alles erlebt. Diese Erfahrungen bringt er in unsere Kabine ein, von ihnen profitieren nicht zuletzt die vielen jungen Spieler in unserer Mannschaft. Auch mit mittlerweile 37 Jahren hat er ein sehr gutes Gespür für seinen eigenen Körper und dessen Bedürfnisse, so hat er in der abgelaufenen Saison auch kein einziges unserer 60 Bewerbsspiele verpasst. Da bei Raphael Herburger weder die offensive Produktivität noch das defensive Verantwortungsbewusstsein abgenommen haben, stand es für uns außer Zweifel, dass er auch Teil unserer nächstjährigen Mannschaft sein soll", so General Manager Oliver Pilloni.

Für Raphael Herburger ist der Blick nach den enttäuschenden Playoffs 2026 bereits wieder nach vorne gerichtet: " Ich bin stolz, dass ich noch ein weiteres Jahr beim EC-KAC spielen darf. Ich fühle mich topfit, habe in unserer Truppe sehr viel Spaß und Freude, außerdem verspüren wir alle Revanchelust. Wir hatten zuletzt eine super Regular Season, Jung und Alt haben sich gut entwickelt, leider hat es in den Playoffs dann aber nicht richtig funktioniert. Ich habe noch ein großes Ziel, das ist der Meistertitel. Den würde ich sehr gerne mit den Rotjacken feiern und daher freue ich mich, dass diese Jagd ab Sommer weitergeht."