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ÖSV-Technikerin hat neuen Ausrüster gefunden

Nach ihrer Trennung von Blizzard-Tecnica hat die ÖSV-Läuferin nun einen neuen Ausrüster gefunden.

ÖSV-Technikerin hat neuen Ausrüster gefunden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Franziska Gritsch ist künftig auf Atomic-Ski unterwegs!

Nach ihrer Trennung von Blizzard-Tecnica gibt die 29-Jährige auf Instagram bekannt, nun Teil des Teams von Atomic zu sein.

"Ich bin super aufgeregt, offiziell Teil des Atomic-Teams zu sein. Ich kann es nicht erwarten meine Ziele zu verfolgen, an meine Grenzen zu gehen und auf den Skiern weiter schneller zu werden. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit und freue mich riesig, Teil der 'Redster' Truppe zu sein", schreibt die Tirolerin.

Gritsch, die seit Bekanntwerden der Liebesbeziehung mit Trainer Florian Stengg vor über zwei Jahren mit einem Privat-Team trainiert, ist zur Saison 2024/25 von Head zu Blizzard-Tecnica gewechselt.

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