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Slalom-Spezialist gibt Karriereende bekannt

Sein Highlight hatte der 33-Jährige bei der Ski-WM in Saalbach.

Slalom-Spezialist gibt Karriereende bekannt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bei der Ski-WM 2025 hatte Marc Rochat den größten Moment seiner Karriere. Gemeinsam mit Stefan Rogentin holte der gebürtige Lausanner Bronze in der Teamkombination.

"Diese Medaille rechtfertigt meinen Entscheid, dieses Leben gewählt zu haben", sagt Rochat beim Schweizer Skiverband. Nun knapp eineinhalb Jahre später gibt der 33-Jährige sein Karriereende bekannt.

"Großer Stolz und tiefe Gelassenheit"

Seit 2015 im Weltcup aktiv, bestritt Rochat in seiner Karriere 105 Weltcup-Rennen, wovon fast alle Slaloms waren. Insgesamt holte er elf Top-Ten-Resultate und in der Saison 2023/24 wurde er Neunter im Slalomweltcup.

"Ich schließe dieses Kapitel mit großem Stolz und tiefer Gelassenheit. Meine Karriere hat mir so viel geschenkt: Siege, Niederlagen, Tränen und Emotionen, die kaum zu übertreffen sind. Die vergangene Saison hat mich vor große Herausforderungen gestellt. Nach mehr als 15 Jahren im Spitzensport spüre ich, dass mich meine Energie, meine Neugier und meine Ambitionen auf ein neues Spielfeld führen", so Rochat.

Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

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