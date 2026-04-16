Schweizer Ski-Ass fuhr auf Skiern in den Hafen der Ehe ein

Luca Aerni hat seiner Lebensgefährtin Audrey am vergangenen Freitag das Ja-Wort gegeben. Das geht aus einem Instagram-Post des Schweizer Technik-Spezialisten hervor.

Den Bildern zu entnehmen, fand die Zeremonie auf einem Berg statt. Auf den Fotos ist zu sehen, wie der Kombi-Weltmeister von 2017 mit seiner Frau Audrey auf Skiern in den Hafen der Ehe einfuhr. Der Brautstrauß wurde stilecht mit dem Sessellift auf den Berg gebracht.

Zu den romantischen Bildern schrieb Aerni auf Instagram vielsagend: "Mrs. & Mr. Aerni, 10.04.2026." Unter den Gratulantinnen in den Kommentaren befanden sich zahlreiche Teamkolleginnen und -kollegen wie Wendy Holdener, Corinne Suter oder Justin Murisier.

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