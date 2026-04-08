Überraschender Rücktritt - US-Skihoffnung beendet Karriere

Überraschung im Skizirkus!

Wie die Amerikanerin Zoe Zimmermann per Instagram mitteilt, beendet sie ihre Karrier. Die 23-Jährige kam insgesamt auf 14 Starts im Slalom- beziehunsgweise Riesenslalomweltcup. Einmal fuhr sie in die Punkte.

An den Sport richtet sie emotionale Worte: "Vielen Dank Skirennsport, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, die Welt zu bereisen, meine Träume zu leben und vor allem die unglaublichsten Menschen zu treffen, die ich zu einigen meiner besten Freunde zählen darf."

Weiters schreibt sie: "Der Ruhestand fühlt sich ein bisschen bittersüß an, aber ich werde die Erinnerungen, die ich auf meinem Weg gemacht habe, für immer schätzen." Es ginge nun in ein wahrscheinlich weniger lustiges, aber trotzdem aufregendes Erwachsenenleben.

Unter ihrem Post melden sich einige bekannte Namen wie Emma Aicher oder Mikaela Shiffrin zu Wort, die der ehemaligen Sportlerin des Dartmouth College gratulieren.