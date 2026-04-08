NEWS

Überraschender Rücktritt - US-Skihoffnung beendet Karriere

Die 23-Jährige nahm in ihrer aktiven Zeit an 14 Weltcuprennen teil.

Überraschender Rücktritt - US-Skihoffnung beendet Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Überraschung im Skizirkus!

Wie die Amerikanerin Zoe Zimmermann per Instagram mitteilt, beendet sie ihre Karrier. Die 23-Jährige kam insgesamt auf 14 Starts im Slalom- beziehunsgweise Riesenslalomweltcup. Einmal fuhr sie in die Punkte.

An den Sport richtet sie emotionale Worte: "Vielen Dank Skirennsport, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, die Welt zu bereisen, meine Träume zu leben und vor allem die unglaublichsten Menschen zu treffen, die ich zu einigen meiner besten Freunde zählen darf."

Weiters schreibt sie: "Der Ruhestand fühlt sich ein bisschen bittersüß an, aber ich werde die Erinnerungen, die ich auf meinem Weg gemacht habe, für immer schätzen." Es ginge nun in ein wahrscheinlich weniger lustiges, aber trotzdem aufregendes Erwachsenenleben.

Unter ihrem Post melden sich einige bekannte Namen wie Emma Aicher oder Mikaela Shiffrin zu Wort, die der ehemaligen Sportlerin des Dartmouth College gratulieren.

Legendäre Abschiede von der Ski-Bühne

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Karriereende? Das sagt NHL-Routinier Ovechkin

Karriereende? Das sagt NHL-Routinier Ovechkin

NHL
Neues siebenköpfiges Gremium für ÖOC-Athletenkommission gewählt

Neues siebenköpfiges Gremium für ÖOC-Athletenkommission gewählt

Wintersport
Ein Spiel nicht im TV: Wann der ORF im ICE-Finale überträgt

Ein Spiel nicht im TV: Wann der ORF im ICE-Finale überträgt

ICE Hockey League
2
"Hatte keinen letzten Lauf" - Vonn spricht über mögliche Rückkehr

"Hatte keinen letzten Lauf" - Vonn spricht über mögliche Rückkehr

Ski Alpin
Heli Skiing am Arlberg: Ein Tag abseits der Piste

Heli Skiing am Arlberg: Ein Tag abseits der Piste

Promotion
Teamchef Bader: "Das war die Geburtsstunde dieser Mannschaft"

Teamchef Bader: "Das war die Geburtsstunde dieser Mannschaft"

Eishockey
2
Keine Scorer für Rossi und Kasper bei NHL-Niederlagen

Keine Scorer für Rossi und Kasper bei NHL-Niederlagen

NHL
10

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Rücktritt