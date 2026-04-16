Transfer-Coup: Topscorer-Duo kehrt in die ICE zurück

Wenige Tage nach dem Halbfinal-Aus in der win2day ICE Hockey League landet Olimpija Ljubljana einen Transfer-Coup.

Ziga Jeglic und Jan Urbas schließen sich den "Grünen Drachen" zur kommenden Saison an, beide haben in der Vergangenheit bereits in der ICE gespielt.

"Die Zusammenarbeit mit Jan und Žiga ist Teil der Vision und der Ambitionen des Klubs, einen entscheidenden Schritt in Richtung der Spitze der ICE Hockey League zu machen", schreibt der slowenische Verein auf seiner Website.

Ausgewiesene Scorer

Jeglic spielte zwischen 2008 und 2011 für HK Jesenice, vor seinem Wechsel nach Schweden erzielte der heute 38-Jährige einen Punkt pro Spiel.

Urbas lief 2014/15 in zehn Spielen (vier Tore, ein Assist) für den KAC auf, die Saison 2016/17 bestritt er im Dress des VSV. Dort gelangen ihm 46 Punkte (27 Tore, 19 Assists) in 44 Spielen.

Danach wechselte der 37-Jährige in die DEL zu den Fischtown Pinguins, die er zuletzt als Kapitän anführte. Der zweifache Olympia-Teilnehmer scorte 421 Punkte (204 Tore, 217 Assists) in 487 Spielen und war 2023/24 mit 52 Torbeteiligungen der Topscorer der Liga.

Jeglic spielte seit 2020 für den Klub aus Bremerhaven, er war in 351 Einsätzen an insgesamt 299 Toren (78 Treffer, 221 Vorlagen) beteiligt.