Marco Schwarz muss sein Team umbauen

Für Marco Schwarz stehen im Hinblick auf die kommende Saison ein paar Änderungen an.

Nicht nur muss sich der Kärntner entscheiden, in welchen Disziplinen er künftig etwas kürzertreten möchte, Schwarz verliert auch einen engen Vertrauten.

Wie die "Krone" berichtet, muss der 30-Jährige künftig auf seinen langjährigen Servicemann Kim Erlandsson verzichten. Dieser tritt stattdessen bei Atomic einen Job im Bereich des Skitestens an, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Wer auf Erlandsson nachfolgt, soll indes bereits feststehen: Roman Steiner-Holzmann war bereits bei den Österreichischen Meisterschaften an der Seite von Schwarz im Einsatz - und das überaus erfolgreich. Der Kärntner gewann nämlich sowohl den Super-G als auch den Riesentorlauf.