NEWS

Marco Schwarz muss sein Team umbauen

Der langjährige Servicemann des ÖSV-Skirennläufers tritt einen neuen Job an.

Marco Schwarz muss sein Team umbauen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Marco Schwarz stehen im Hinblick auf die kommende Saison ein paar Änderungen an.

Nicht nur muss sich der Kärntner entscheiden, in welchen Disziplinen er künftig etwas kürzertreten möchte, Schwarz verliert auch einen engen Vertrauten.

Wie die "Krone" berichtet, muss der 30-Jährige künftig auf seinen langjährigen Servicemann Kim Erlandsson verzichten. Dieser tritt stattdessen bei Atomic einen Job im Bereich des Skitestens an, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Wer auf Erlandsson nachfolgt, soll indes bereits feststehen: Roman Steiner-Holzmann war bereits bei den Österreichischen Meisterschaften an der Seite von Schwarz im Einsatz - und das überaus erfolgreich. Der Kärntner gewann nämlich sowohl den Super-G als auch den Riesentorlauf.

Alle Österreichischen Ski-Meister:innen 2026

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Riesentorlauf-Spezialist muss unters Messer

Riesentorlauf-Spezialist muss unters Messer

Ski Alpin
Österreichische Skifahrerin und Ausrüster gehen getrennte Wege

Österreichische Skifahrerin und Ausrüster gehen getrennte Wege

Ski Alpin
10
ÖSV: Neue Jobs für Mayer und Assinger

ÖSV: Neue Jobs für Mayer und Assinger

Ski Alpin
Ovechkin: "Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel"

Ovechkin: "Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel"

NHL
Rossi setzt Serie bei Sieg fort, 1. NHL-Niederlage für Reinbacher

Rossi setzt Serie bei Sieg fort, 1. NHL-Niederlage für Reinbacher

NHL
Slalom-Spezialist gibt Karriereende bekannt

Slalom-Spezialist gibt Karriereende bekannt

Ski Alpin
Hirscher stoppt Comeback vorerst

Hirscher stoppt Comeback vorerst

Ski Alpin
10

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Marco Schwarz Atomic Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren