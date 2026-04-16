Debakel zum Saisonabschluss: Red Wings gehen in Florida unter

Zum Saisonabschluss kassieren die Detroit Red Wings eine deutliche 8:1-Niederlage gegen die Florida Panthers.

Bereits in der fünften Minute bringt Vinnie Hinostroza die Gastgeber aus Florida in Führung. Im zweiten Drittel erhöhen die Panthers dann innerhalb von nur sieben Minuten durch Kunin (26.), Greer (29.) und zwei Treffer von Benning (30., 33.) auf 5:0.

Kurz vor der zweiten Pause gelingt Justin Faulk in der 37. Minute immerhin der Anschlusstreffer für Detroit.

Kasper mit zwei Torschüssen

Im Schlussdrittel sorgen Schwindt (49.) und Reinhart (50.) per Doppelschlag jedoch schnell wieder für klare Verhältnisse, ehe Luke Kunin in der 59. Minute den 8:1-Endstand markiert.

Marco Kasper verzeichnet in seinem letzten Saisonspiel zwei Torschüsse und kommt auf eine Eiszeit von 18:41 Minuten.

Bereits seit der Niederlage gegen die New Jersey Devils letztes Wochenende steht fest, dass die Franchise aus Michigan zum zehnten Mal in Folge die Playoffs verpassen.