Florida Panthers Florida Panthers FLA Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
8:1
1:0 , 4:1 , 3:0
  • Vinnie Hinostroza
  • Luke Kunin
  • A.J. Greer
  • Mike Benning
  • Mike Benning
  • Cole Schwindt
  • Cole Reinhardt
  • Luke Kunin
  • Justin Faulk
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Debakel zum Saisonabschluss: Red Wings gehen in Florida unter

So hat sich Marco Kasper sein letztes Saisonspiel sicher nicht vorgestellt. In Florida setzt es eine hohe Auswärtsniederlage.

Debakel zum Saisonabschluss: Red Wings gehen in Florida unter Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zum Saisonabschluss kassieren die Detroit Red Wings eine deutliche 8:1-Niederlage gegen die Florida Panthers.

Bereits in der fünften Minute bringt Vinnie Hinostroza die Gastgeber aus Florida in Führung. Im zweiten Drittel erhöhen die Panthers dann innerhalb von nur sieben Minuten durch Kunin (26.), Greer (29.) und zwei Treffer von Benning (30., 33.) auf 5:0.

Kurz vor der zweiten Pause gelingt Justin Faulk in der 37. Minute immerhin der Anschlusstreffer für Detroit.

Kasper mit zwei Torschüssen

Im Schlussdrittel sorgen Schwindt (49.) und Reinhart (50.) per Doppelschlag jedoch schnell wieder für klare Verhältnisse, ehe Luke Kunin in der 59. Minute den 8:1-Endstand markiert.

Marco Kasper verzeichnet in seinem letzten Saisonspiel zwei Torschüsse und kommt auf eine Eiszeit von 18:41 Minuten.

Bereits seit der Niederlage gegen die New Jersey Devils letztes Wochenende steht fest, dass die Franchise aus Michigan zum zehnten Mal in Folge die Playoffs verpassen.

Ranked: Die Top-Verdiener der NHL

#24: Noah Dobson
#24: Mark Stone

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ovechkin: "Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel"

Ovechkin: "Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel"

NHL
Rossi setzt Serie bei Sieg fort, 1. NHL-Niederlage für Reinbacher

Rossi setzt Serie bei Sieg fort, 1. NHL-Niederlage für Reinbacher

NHL
9
Neuntes Saisontor für Marco Kasper bei Detroit-Niederlage

Neuntes Saisontor für Marco Kasper bei Detroit-Niederlage

NHL
5
Graz99ers starten mit Heimsieg über Pustertal in Finalserie

Graz99ers starten mit Heimsieg über Pustertal in Finalserie

ICE Hockey League
5
Nach Corona-Geständnis: Schweizer Verband trennt sich von Coach

Nach Corona-Geständnis: Schweizer Verband trennt sich von Coach

Eishockey WM
8
ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam in AHL beordert

ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam in AHL beordert

Eishockey
1
These: Die 99ers haben alles, um die ICE auf Jahre zu dominieren

These: Die 99ers haben alles, um die ICE auf Jahre zu dominieren

ICE Hockey League
6

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Florida Panthers