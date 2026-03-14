Am Sonntag (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Courchevel abermals ein Weltcup-Super-G der Männer auf dem Programm.

Am Samstag musste das Rennen wetterbedingt abgesagt werden >>>

Österreichs Ski-Team hat zwar noch theoretische Chancen auf Super-G-Kristall, müsste jedoch eine Menge Punkte auf Marco Odermatt gutmachen, um im Rennen zu bleiben. Vincent Kriechmayr (-158 Punkte), Stefan Babinsky (-182 Punkte) und Raphael Haaser (-184 Punkte) müssen auf ein Wunder hoffen.

Drei Österreicher in der Topgruppe

Eröffnet wird das Rennen am Sonntag von Gröden-Sieger Jan Zabystran aus Tschechien. Erster Österreicher wird Livigno-Sieger Marco Schwarz mit Nummer fünf sein.

Marco Odermatt hat in der Top-Gruppe Nummer zehn gezogen. Gleich nach ihm geht Stefan Babinsky mit Nummer elf aus dem Starthaus. Vincent Kriechmayr hat die 13 und Raphael Haaser die 15.

Nach der Topgruppe sind dann noch Daniel Hemetsberger (18) und Lukas Feurstein (20) dran.

Weiters schickt das ÖSV-Team noch Vincent Wieser (36), Manuel Traninger (39) und Fabian Bachler (46) ins Rennen.