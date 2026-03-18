Paukenschlag! ÖSV-Biathlon-Star hört überraschend auf

ÖSV-Biathletin Lisa Hauser verkündet am Mittwochabend überraschend ihren Rücktritt.

Die 32-Jährige wird nach dem Weltcup-Finale dieses Wochenende am Holmenkollen in Oslo (NOR) einen Schlussstrich unter ihre Karriere ziehen.

"Das war keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, denn der Biathlonsport war über viele Jahr ehinweg ein großer Bestandteil meines Lebens", sagt die vierfache WM-Medaillengewinnerin. 2021 krönte sich die Tirolerin im Massenstart zur Weltmeisterin.

"Der Sport ist nicht mehr das Wichtigste für mich"

In den letzten Jahren hätte es sehr viel Energie gekostet, "mit dem Stress und dem Druck umzugehen und in den Rennen dann auch abliefern zu können", erklärt Hauser.

Sie hätte in letzter Zeit gemerkt, dass sich die Prioritäten in ihrem Leben etwas verschoben hätten. "Der Sport ist nicht mehr das Wichtigste für mich und der Zeitpunkt ist gekommen, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", so Hauser.

Ihr würden vor allem die Trainer, Teamkolleginnen und das Betreuerteam "vermutlich für immer in Erinnerung bleiben", betont die 32-Jährige.

Pionierin des Biathlon-Sports in Österreich

"Lisa Hauser hat den Biathlonsport in Österreich über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und mit ihren zahlreichen Erfolgen entscheidend zur großartigen Entwicklung des heimischen Frauenteams beigetragen", meint Sportchef Christoph Sumann.

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher ergänzt: "Lisa Hauser hat sehr viel für den heimischen Biathlonsport geleistet und war in Österreich eine absolute Vorreiterin in ihrer Disziplin. Mit ihren Erfolgen trug sie maßgeblich dazu bei, dass das heimische Frauen-Team heute in der Weltspitze etabliert ist und war für viele junge Biathletinnen auf und abseits der Loipe jahrelang ein großes Vorbild."

Durchbruch in der Saison 2020/21

Die Reitherin gab im Dezember 2012 in Hochfilzen ihr Weltcup-Debüt, der große Durchbruch gelang ihr in der Saison 2020/21, als sie beim Weltcup in Oberhof als Dritte im Sprint erstmals auf dem Weltcup-Podest stand.

Wenige Tage später feierte Hauser in Antholz im Einzel ihren ersten Weltcup-Sieg. Bei der darauffolgenden WM in Pokljuka gewann Hauser erst Silber in der Mixed-Staffel und der Verfolgung, ehe der große Triumph im Massenstart folgte.

Damit wurde die Tirolerin zur ersten österreichischen Biathlon-Weltmeisterin aller Zeiten. Im selben Jahr gewann Hauser zudem die kleine Kristallkugel in der Weltcup-Einzel-Wertung.

Bei Olympia 2022 in Peking blieb ihr eine Medaille als Sprint-Vierte hauchdünn verwehrt, den Gesamtweltcup beendete Hauser damals auf dem hervorragenden dritten Platz.

Letzte WM-Medaille 2023

Ein knappes Jahr später lief Hauser bei der WM in Oberhof gemeinsam mit David Komatz mit Silber in der Single-Mixed-Staffel zu ihrer vierten und letzten WM-Medaille.

Hauser holte in ihrer Weltcup-Karriere insgesamt sechs Weltcup-Siege in Einzel-Rennen, stand 13 Mal am Podest und nahm an vier Olympischen Spielen teil.

Seit ihrem Erfolg in der Verfolgung von Östersund im vergangenen Dezember zählt die 32-Jährige zum exklusiven Kreis jener Biathletinnen, die in jeder Einzel-Disziplin (Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart) zumindest einen Weltcup-Sieg erringen konnten.