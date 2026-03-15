Nächste Absage in Courchevel! ÖSV-Männer bleiben ohne Kugel

Wie in den frühen Morgenstunden des Sonntags bekanntgegeben wird, muss auch der zweite Super-G der Männer in Courchevel abgesagt werden.

Grund ist wieder mal das schlechte Wetter, das ein Fahren unmöglich macht. Am Samstag war es zu viel Schneefall und Nebel, in der Nacht auf Sonntag kam zu viel Neuschnee dazu.

Der Super-G hätte ursprünglich um 10:45 Uhr über die Bühne gehen sollen.

Bereits am Samstag musste ein Super-G in Courchevel gestrichen werden >>>

Odermatt gewinnt erneut Super-G-Kristall

Das bedeutet auch, dass sich Marco Odermatt über die dritte Kristallkugel in dieser Saison freuen darf. Nach dem Gewinn des Gesamtweltcups und des Abfahrtsweltcups steht der 28-jährige Schweizer auch als Sieger der Super-G-Disziplinenwertung fest.

Vor dem letzten Super-G der Saison am kommenden Sonntag in Kvtifjell beträgt der Vorsprung des Schweizers auf Vincent Kriechmayr uneinholbare 158 Punkte. Auch Stefan Babinsky (-182 Punkte) und Raphael Haaser (-184 Punkte) hätten noch rechnerische Chancen auf die Super-G-Kugel gehabt. Somit ist klar, dass die ÖSV-Männer in dieser Saison ohne Kristallkugel bleiben.