Zwei Viertelfinal-Duelle der win2day ICE Hockey League stehen am Donnerstag am Programm.

Der KAC bestreitet Spiel drei (Serie 1:1) gegen Fehervar (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Bereits Spiel fünf (Serie 1:3) steigt zwischen dem HCB Südtirol und Olimpija Ljubljana (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Die LIVE-Konferenz: