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Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE-Playoffs heute: KAC-Fehervar und Bozen-Ljubljana
Im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League laufen noch zwei Serien: KAC gegen Fehervar und Bozen gegen Ljubljana. LIVE-Infos:
Zwei Viertelfinal-Duelle der win2day ICE Hockey League stehen am Donnerstag am Programm.
Der KAC bestreitet Spiel drei (Serie 1:1) gegen Fehervar (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Bereits Spiel fünf (Serie 1:3) steigt zwischen dem HCB Südtirol und Olimpija Ljubljana (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)