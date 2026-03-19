EC-KAC EC-KAC KAC Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
Heute 19:15 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE-Playoffs heute: KAC-Fehervar und Bozen-Ljubljana

Im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League laufen noch zwei Serien: KAC gegen Fehervar und Bozen gegen Ljubljana. LIVE-Infos:

ICE-Playoffs heute: KAC-Fehervar und Bozen-Ljubljana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zwei Viertelfinal-Duelle der win2day ICE Hockey League stehen am Donnerstag am Programm.

Der KAC bestreitet Spiel drei (Serie 1:1) gegen Fehervar (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Bereits Spiel fünf (Serie 1:3) steigt zwischen dem HCB Südtirol und Olimpija Ljubljana (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Die LIVE-Konferenz:

Mehr zum Thema

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der vierten Viertelfinal-Partien

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der vierten Viertelfinal-Partien

ICE Hockey League
ICE-Playoffs LIVE: Konferenz mit VSV-99ers, Pustertal-Salzburg

ICE-Playoffs LIVE: Konferenz mit VSV-99ers, Pustertal-Salzburg

ICE Hockey League
3
Die längsten Spiele der ICE-Geschichte

Die längsten Spiele der ICE-Geschichte

ICE Hockey League
Folgt bei Red Bull Salzburg nach dem Playoff-Sweep ein Umbruch?

Folgt bei Red Bull Salzburg nach dem Playoff-Sweep ein Umbruch?

ICE Hockey League
7
Erst in der dritten Overtime! Pustertal sweept Salzburg

Erst in der dritten Overtime! Pustertal sweept Salzburg

ICE Hockey League
13
Fehérvár dreht das Spiel gegen den KAC, gleicht in der Serie aus

Fehérvár dreht das Spiel gegen den KAC, gleicht in der Serie aus

ICE Hockey League
HC Innsbruck verstärkt sich mit ligaerprobtem Verteidiger

HC Innsbruck verstärkt sich mit ligaerprobtem Verteidiger

ICE Hockey League

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey EC Red Bull Salzburg Olimpija Ljubljana KAC Fehervar AV19 HC Pustertal