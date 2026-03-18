Nach Trainingssturz: Vorzeitiges Saisonende für ÖSV-Youngster

Verletzungsschock für einen ÖSV-Youngster!

Matthias Fernsebner hat bei einem Sturz im Super-G-Training in Saalbach einen Milzriss erlitten. Das teilt der 20-Jährige auf Instagram mit.

Unter ein Bild aus dem Krankenhaus schreibt die Speed-Hoffnung: "So wollte ich meine Saison nicht beenden." Zugleich freue er sich jedoch schon, wieder auf die Piste zurückzukehren. Eine Operation brauche er vermutlich nicht.

Fernsebner wird damit auch das Europacupfinale in Saalbach-Hinterglemm verpassen, wo es vom 20. bis 22. März noch darum geht, Startplätze für die Saison 2026/27 zu ergattern.

Der Salzburger war zuletzt bei der Junioren-WM in Norwegen dabei. Der dortige Abfahrtslauf wurde jedoch auf Grund schlechter Wetterbedingungen abgesagt. Im Super-G belegte er Rang neun, in der Team-Kombination wurde er 14.