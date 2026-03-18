HC Innsbruck verstärkt sich mit ligaerprobtem Verteidiger

Der HC Innsbruck treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit in der win2day ICE Hockey League voran. Mit Michael Kernberger hat der Klub am Mittwoch einen Neuzugang für die Defensive vorgestellt.

Der 29-jährige Klagenfurter spielte in der abgelaufenen Saison großteils für die Pioneers Vorarlberg, verbuchte zuvor vier Einsätze für die Black Wings Linz und verstärkte zuletzt den VSV in den (Pre-)Playoffs. Der erfahrene Verteidiger soll mit seiner physischen Spielweise für Stabilität in der Defensive sorgen.

"Gute Rolle" wichtig

"Für mich war es von Anfang an wichtig, eine gute Rolle in meinem zukünftigen Team zu übernehmen. Die Gespräche waren durchwegs positiv und wertschätzend, und ich habe deutlich gespürt, dass man sich um mich bemüht. Besonders überzeugt hat mich die klare Vision, langfristig etwas aufzubauen. Ich freue mich sehr, ein Teil dieses Weges zu sein", so der 29-Jährige.

Headcoach Ryan Kinasewich sieht in Kernberger einen zentralen Baustein für die Defensive: "Wir freuen uns sehr, Michael in unserem Verein begrüßen zu dürfen. Er bringt eine beeindruckende Vita aus seiner Zeit in der österreichischen Nationalmannschaft und seiner langjährigen Erfahrung in unserer Liga mit. Unser Ziel als Verein ist es, für die kommende Saison eine starke Defensive aufzubauen, und er ist ein wichtiger Baustein dafür."