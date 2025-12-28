NEWS
Ski-Weltcup heute: Slalom der Frauen am Semmering
Im Riesentorlauf gab es bereits einen ÖSV-Sieg, können die Österreicherinnen auch im Slalom am Zauberberg für ein Ausrufezeichen sorgen? LIVE-Infos:
Bei den Frauen steht am Sonntag das nächste Slalom-Rennen auf dem Programm. Vor dem Jahreswechsel ist der Weltcup-Tross am Semmering zu Gast (1. Durchgang ab 14:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Mikaela Shiffrin fährt im Slalom aktuell in einer eigenen Liga. Die US-Amerikanerin hat die bisherigen vier Saisonrennen gewonnen. Im Slalom-Weltcup ist sie die unangefochtene Nummer eins.
Einen ÖSV-Stockerlplatz gab es bislang noch nicht. Ist es am Semmering soweit?
Der zweite Durchgang findet um 17:45 Uhr statt.