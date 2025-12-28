NEWS

Ski-Weltcup heute: Slalom der Frauen am Semmering

Im Riesentorlauf gab es bereits einen ÖSV-Sieg, können die Österreicherinnen auch im Slalom am Zauberberg für ein Ausrufezeichen sorgen? LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Slalom der Frauen am Semmering Foto: © GEPA
Bei den Frauen steht am Sonntag das nächste Slalom-Rennen auf dem Programm. Vor dem Jahreswechsel ist der Weltcup-Tross am Semmering zu Gast (1. Durchgang ab 14:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mikaela Shiffrin fährt im Slalom aktuell in einer eigenen Liga. Die US-Amerikanerin hat die bisherigen vier Saisonrennen gewonnen. Im Slalom-Weltcup ist sie die unangefochtene Nummer eins.

Einen ÖSV-Stockerlplatz gab es bislang noch nicht. Ist es am Semmering soweit?

Der zweite Durchgang findet um 17:45 Uhr statt.

LIVE-Infos:

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

