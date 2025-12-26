Nach der kurzen Weihnachtspause geht es im Ski-Weltcup Schlag auf Schlag weiter.

Während sich die Herren in Italien matchen, blickt Ski-Österreich gespannt auf den Semmering. Am "Zauberberg" steht das nächste Highlight für unsere Technik-Spezialistinnen an.

Alle Augen auf Julia Scheib

Aus rot-weiß-roter Sicht ist die Vorfreude riesig: Julia Scheib, die heuer bereits zwei Saisonsiege im Riesentorlauf feiern konnte, zählt zum engsten Favoritenkreis.

Beim Heimrennen will sie ihre Top-Form bestätigen und vor heimischem Publikum erneut ganz oben am Trepperl stehen. Aber auch im Slalom am Sonntag werden die ÖSV-Damen alles daran setzen, den Heimvorteil optimal zu nutzen.

Kurzer Abstecher zu den Herren

Während die Damen am Semmering um Weltcuppunkte kämpfen, betreten die Männer in Livigno Neuland. Traditionell wären die Rennen nach Weihnachten in Bormio. Aufgrund von Olympia kommt es heuer aber zu einer Änderung, Livigno sprang ein und übernimmt zumindest den Super-G.

Das Programm: Startzeiten für den Semmering & Livigno