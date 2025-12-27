NEWS

Julia Scheib mischt am Semmering um den Sieg mit

Österreichs Nummer eins im Riesentorlauf liegt nach dem ersten Durchgang nur zwei Hundertstel hinter der Führenden aus Schweden.

Julia Scheib mischt am Semmering um den Sieg mit Foto: © GEPA
Gute Ausgangsposition für Julia Scheib!

Die zweifache Saisonsiegerin geht mit Startnummer eins ins Rennen am Zauberberg, zeigt sich mit ihrer Fahrt zwar nicht sonderlich zufrieden, liegt aber dennoch auf einem starken zweiten Rang.

Einzig die Schwedin Sara Hector ist in Lauf eins Schneller, jedoch nur um zwei Hundertstel Sekunden. Auf Rang drei liegt Lara Colturi (ALB/+0,13).

Während die Top drei noch innerhalb von etwas mehr als einem Zehntel liegen, hat die Vierte, Thea Louise Stjernesund, bereits 0,63 Sekunden Rückstand.

Robinson scheidet aus - Restliche ÖSV-Läuferinnen zurück

Die Führende im RTL-Weltcup, Alice Robinson, rutscht am Innenski aus und scheidet im Mittelteil aus. Mikaela Shiffrin liegt nur auf Rang acht (+1,16).

Für die restlichen ÖSV-Läuferinnen verläuft der erste Durchgang nicht nach Wunsch. Katharina Liensberger hat fast zwei Sekunden Rückstand und liegt auf Zwischenrang 15 (+1,87). Ricarda Haaser zeigt ein ordentliches Comeback und setzt sich vorerst auf Platz 17 (+2,16).

Franziska Gritsch (21./+2,56) und Nina Astner (30./+3,40) qualifizieren sich ebenfalls für den zweiten Durchgang. Stephanie Brunner, Elena Riederer und Viktoria Bürgler scheiden aus. Victoria Olivier landet auf Rang 37. Debütantin Valentina Rings-Wanner auf Platz 46.

Die Entscheidung um den Tagessieg beginnt ab 13 Uhr im LIVE-Ticker >>>

