Ski LIVE - RTL am Semmering: das Ergebnis

RTL Semmering LIVE: Schlägt Julia Scheib nach der Weihnachtspause erneut zu? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand zum Damen-RTL hier.

Ski LIVE - RTL am Semmering: das Ergebnis Foto: © GEPA
Nach der kurzen Weihnachtspause meldet sich der Damen-Weltcup mit einem echten Highlight zurück: Der Riesentorlauf am Semmering steht an.

Auf der Panorama-Piste wird heute um den prestigeträchtigen Sieg gekämpft. LIVE-Ticker>>>

Nächste Runde im Duell Scheib vs. Robinson?

Die bisherige Saison im Riesentorlauf gleicht einem packenden Zweikampf. Auf der einen Seite steht ÖSV-Hoffnung Julia Scheib, die mit zwei Saisonsiegen (Sölden und Mont Tremblant) die heimischen Fans begeistert.

Auf der anderen Seite lauert die Neuseeländerin Alice Robinson, die ebenfalls bereits zwei Mal ganz oben auf dem Podest stand.

Wer hat die Feiertage besser genutzt und findet heute am Semmering die schnellste Linie? Während Scheib vor heimischem Publikum zum Hattrick ansetzen will, brennt Robinson, die Führung in der Disziplinenwertung zu behaupten. Es ist alles angerichtet für ein Hundertstel-Krimi am Hirschenkogel!

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 10:00 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 13:00 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer bändigt den Semmering? Schafft Julia Scheib den nächsten Heimsieg für Österreich?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

