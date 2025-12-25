16-jähriges Supertalent gibt Weltcupdebüt am Semmering
Giada D‘Antonio hat sich mit Traum-Resultaten in FIS-Rennen ins Weltcup-Aufgebot für den Zauberberg katapultiert.
Wenn am Sonntag (28. Dezember, im LIVE-Ticker) am Semmering der Weltcup-Slalom der Frauen über die Bühne geht, wird mit Giada D'Antonio erstmals ein Name in der Startliste stehen, den man sich wohl merken sollte.
Die 16-jährige Italienerin wird am Zauberberg ihr Debüt im Alpinen Skiweltcup geben - und das ohne zuvor auch nur ein Rennen im Europacup bestritten zu haben.
Im November fuhr D'Antonio erstmals ins Rampenlicht, als sie ihre ersten beiden FIS-Rennen auf Anhieb gewinnen konnte. Dabei ging sie bei den Slaloms am Schweizer Schilthorn mit den hohen Startnummern 82 bzw. 63 an den Start.
Nun darf die 16-Jährige, deren Vater aus Italien und Mutter aus Kolumbien kommt, sofort im Konzert der Großen mitspielen.