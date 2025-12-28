NEWS

Ski LIVE: Slalom am Semmering - das Ergebnis

Holt Mikaela Shiffrin den 5. Saisonsieg oder jubelt Kathi Truppe? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand hier.

Ski LIVE: Slalom am Semmering - das Ergebnis Foto: © GEPA
Flutlicht-Spektakel am Zauberberg! Zum Abschluss der Rennen am Semmering wartet heute der Nachtslalom auf die Damen.

Während eine Mikaela Shiffrin einsam ihre Kreise zieht, brennt das ÖSV-Team vor heimischer Kulisse auf das erste Podest der Saison. LIVE-Ticker>>>

Shiffrin unschlagbar! Wer fängt die Dominatorin ab?

Die Bilanz von Mikaela Shiffrin ist in diesem Winter schlichtweg furchteinflößend: Vier Slaloms wurden bisher gefahren, und vier Mal hieß die Siegerin Shiffrin.

Die Konkurrenz rätselt, wie man die Rekordfrau biegen kann – gelingt heute am Semmering die große Überraschung?

Für die österreichischen Fans liegt die Hoffnung vor allem auf Kathi Truppe. Nachdem die Kärntnerin zuletzt als Vierte nur hauchdünn am Podest vorbeischrammte, soll heute der große Wurf gelingen.

Der ÖSV wartet in dieser Slalom-Saison noch auf den ersten Stockerlplatz – die Stimmung am Semmering könnte genau der nötige Rückenwind für Truppe und Co. sein!

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 14:15 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 17:45 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker

Verfolge hier den gesamten Nachtslalom LIVE: Holt Mikaela Shiffrin den fünften Streich in Folge? Schafft Kathi Truppe den Sprung auf das Podest?

👉 Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

