Grünes Licht! Frauen-Weltcuprennen in Zauchensee finden statt

Im Jänner stehen in dem Salzburger Wintersportgebiet zwei Speed-Rennen an. Diese können nach der erfolgreichen Schneekontrolle fix über die Bühne gehen.

Grünes Licht! Frauen-Weltcuprennen in Zauchensee finden statt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Den Speedrennen im alpinen Ski-Weltcup der Frauen in Zauchensee steht nichts mehr im Weg.

Nach der Schneekontrolle durch die FIS-Verantwortlichen gab es am Sonntagvormittag grünes Licht vom Internationalen Skiverband. In Zauchensee sind am 10. und 11. Jänner eine Abfahrt bzw. ein Super-G angesetzt.

"Die Weltcup-Strecke präsentiert sich bereits jetzt in einem sehr guten Zustand", vermeldete Zauchensees OK-Chef Michael Walchhofer via ÖSV-Aussendung.

