Am Sonntag steht der nächste Slalom der Saison der Frauen am Semmering am Programm.

Die Startzeit des ersten Duchgangs ist 14:15 Uhr - alle Infos im LIVE-Ticker >>>

Wer kann Shiffrin schlagen?

Große Gejagte ist wieder einmal Mikaela Shiffrin. Bisher konnte sie alle vier Rennen im Slalom für sich entscheiden. Kann jemand erstmals in dieser Saison ihre Siegesserie brechen?

Katharina Truppe will nach einem vierten Platz in Courchevel erstmals in dieser Saison auf das Podium fahren. Auch Liensberger will ihre gute Startnummer nutzen.

Liensberger eröffnet Heim-Slalom

Katharina Liensberger eröffnet das Rennen mit Startnummer eins. Mikaela Shiffrin startet mit der Nummer vier, unmittelbar dahinter kommt Wendy Holdener (SUI/5). Die erste Startgruppe wird komplettiert von Lara Colturi (ALB/2), Camille Rast (SUI/3), Zrinka Ljutic (CRO/6) und Lena Dürr (GER/7).

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen greifen etwas später ein. Katharina Truppe beginnt mit Nummer acht, danach startet Katharina Huber mit Nummer 15.

Katharina Gallhuber fährt als 23. Franziska Gritsch folgt mit der Nummer 30, Leonie Raich mit 51. Natalie Falch startet mit 56, Valentina Rings-Wanner mit 61.