Dritter Weltcupsieg! Scheib gewinnt auch am Semmering

Die Steirerin feiert am Zauberberg ihren dritten Sieg im Riesentorlauf und holt sich damit auch das Rote Trikot.

Dritter Weltcupsieg! Scheib gewinnt auch am Semmering Foto: © GEPA
Julia Scheib feiert beim Riesentorlauf am Semmering ihren dritten Weltcupsieg!

Die Österreicherin zeigt in der Entscheidung einen starken Schlussabschnitt und setzt sich am Ende vor der Schweizerin Camille Rast (+0,14) und der Halbzeit-Führenden Sara Hector (+0,40) an die Spitze.

Es ist gleichzeitig der erste ÖSV-Sieg am Semmering seit Anna Veith 2012.

Astner mit einem Sprung nach vorne

Nina Astner katapultiert sich in der Entscheidung mit Laufbestzeit von Rang 30 auf 12, Katharina Liensbeger belegt den 14. Platz. Ricarda Haaser landet bei ihrem Comeback-Rennen am 20. Platz. Auch Fraziska Gritsch erreicht die Weltcup-Platzierungen mit dem 25. Rang.

Im RTL-Weltcup hat Scheib nun 88 Punkte Vorsprung auf Alice Robinson, die im ersten Durchgang ausschied.

