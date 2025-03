Schweizer Ski-Ass erklärt überraschenden Start-Verzicht

presented by

Joana Hählen sorgte am vergangenen Wochenende bei der Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell für Aufsehen.

Die 33-jährige Schweizerin zog kurzfristig ihr Antreten zurück.

Nun erklärte sich die Eidgenossin in einer emotionalen Nachricht auf Instagram. Sie habe gelernt, nach zahlreichen Verletzungen in ihrer Karriere auf ihren Körper zu hören. Deshalb habe sie ihren Start zunächst ohne Angabe von Gründen abgesagt.

Hählen "verlor Kontrolle über Gefühle"

"Das war eines der härtesten Wochenenden meiner Karriere. Ich habe so viel Arbeit investiert, dass es schon eine große Leistung ist, trotz meiner vielen Verletzungen wieder auf Weltcup-Niveau fahren zu können. Aber jedes enttäuschende Rennen hat mein Selbstvertrauen beeinträchtigt“, so Hählen.

"Ich kämpfe ständig – mit meinem Verstand, meinem Körper und meinen Gefühlen. Am Samstag bin ich an meine Grenzen gestoßen. Ich fühlte mich einfach nicht in der Lage, das Abfahrtsrennen zu bewältigen und verlor die Kontrolle über meine Gefühle."

Für die Schweizerin sei es "eine der schwersten Entscheidungen meiner Karriere" gewesen. "Aber am Ende bin ich stolz auf mich. Vor ein paar Jahren wäre ich trotzdem angetreten, in der Hoffnung, es irgendwie bis ins Ziel zu schaffen. Jetzt lerne ich, meine Gesundheit an erste Stelle zu setzen – nicht nur körperlich, sondern auch geistig!"

Die Schweizerin stand in ihrer Karriere insgesamt fünf Mal auf dem Podest, nun möchte sie sich auf dem Weg zurück an die Weltspitze die nötige Zeit geben, wie sie auf Instagram betont: "Ich gebe mir jetzt Zeit, mein Selbstvertrauen wieder aufzubauen."