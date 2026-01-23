Babinsky am Kitz-Podest: "Jetzt hat er verstanden, worum es geht"

Sechs Jahre bzw. über 90 Rennen musste Stefan Babinsky warten, bis er im Weltcup erstmals das Podest besteigen durfte.

In der Vorwoche fuhr der 29-jährige Steirer im Super-G in Wengen als Zweiter aufs Stockerl, am Freitag legte er im Super-G in Kitzbühel mit Platz drei gleich nach.

"Es ist ein unglaubliches Feeling, brutal schön", strahlt der eher zurückhaltende Babinsky. 25 Hundertstel fehlten ihm auf Sieger Marco Odermatt. Wo er diese verloren hat, weiß der Steirer genau.

"Ich habe echt eine gute Performance hingebracht. Leider hatte ich kurz vor dem Ziel eine kurze Unsicherheit. Aber das ist Rennsport, das gehört dazu", gibt er sich als Sportsmann.

Babinsky: "... dann kann ich ganz vorne mitfahren"

Der Steirer präsentiert sich kurz vor den Olympischen Spielen in Italien (ab 6. Februar) in bester Form. Ein Patentrezept fürs Podest will er aber nicht gefunden haben.

"Ich habe heute einfach versucht, mich auf mein Skifahren zu konzentrieren und es wirklich auf den Punkt zu bringen. Das ist mir sehr gut gelungen. Wenn ich das so hinbringe, dann weiß ich, dass ich ganz vorne mitfahren kann", tönt Babinsky.

Er selbst habe immer an sich geglaubt, sagt der 29-Jährige. Bis er sein Potenzial auch in Spitzenresultate ummünzen konnte, dauerte es allerdings.