Vonn absolvierte Trainingseinheit bei Bundesliga-Klub

Nach dem furiosen 3:1-Sieg gegen den SK Sturm Graz (zum Spielbericht >>>) hatten die Spieler des FC Red Bull Salzburg auch am Dienstag trainingsfrei. Dafür nutzte ein anderer Sportstar die Räumlichkeiten des österreichischen Bundesligisten: Lindsey Vonn.

Der Ski-Superstar hielt im Trainingszentrum Taxham eine Trainingseinheit ab. Auf Instagram teilte die 40-jährige US-Amerikanerin Bilder von ihrem Training, humorvoll ergänzte sie diese um die Worte: "Wenn die Fußballer weg sind, wird Lindsey spielen."

Red Bull Salzburg lobt "gute Abstimmung"

Nach einer enttäuschenden Ski-WM in Saalbach ist die Teilnahme am Weltcup-Finale in ihrem Heimatland das große Ziel. Mitte März steht in La Thuile ein weiteres Speed-Wochenende auf dem Programm, bei dem sich die Comebackerin ihr Ticket für das Weltcup-Finale sichern kann.

Die Motivation, dieses Ziel zu erreichen, ist groß, wie die Bilder vom Training auf Instagram zeigen. Die Red-Bull-Athletin fühlt sich auf dem Trainingsgelände des FC Red Bull Salzburg extrem wohl, wie die "Krone" berichtet, war es nicht das erste Mal, dass Vonn in Taxham trainiert hat.

„Sie kann die Einrichtungen nutzen. Mit ihr und ihrem Team gibt es eine gute Abstimmung", teilte der FC Red Bull Salzburg der "Krone" mit.

Den Sportlerinnen und Sportlern von Red Bull steht grundsätzlich das Athletes Performance Center in Thalgau zur Verfügung, doch die vierfache Gesamtweltcupsiegerin, die im Dezember ihr Comeback gab, absolviert ihre Einheiten lieber auf dem Trainingsgelände des FC Red Bull Salzburg.