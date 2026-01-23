Am Samstag kann Julia Scheib im achten Riesentorlauf der Weltcup-Saison in Spindlermühle einen großen Schritt in Richtung kleiner Kristallkugel machen - wenn nicht sogar bereits gewinnen.

Nach dem vierten Saisonsieg am Kronplatz führt Scheib in der RTL-Wertung bei drei verbleibenden Rennen mit 139 Punkten vor der Schweizerin Camille Rast. Sara Hector aus Schweden hat bereits 231 Zähler Rückstand.

Gewinnt die Steirerin auch in Tschechien und kommt Rast nicht in die Top sechs, wird Scheib erste RTL-Gewinnerin für den ÖSV seit Eva-Maria Brem 2016.

Scheib mit Nummer 6 dran

Den Grundstein dafür kann Scheib mit Startnummer 6 legen.

Den Auftakt macht Alice Robinson (NZL), gefolgt von Rast. Zrinka Ljutic (CRO), Thea Louise Stjernesund (NOR) und Paula Moltzan (USA) sind ebenfalls vor Scheib an der Reihe. Hector schließt die Top-Gruppe ab.

Auf die nächste ÖSV-Athletin muss länger gewartet werden, Stephanie Brunner ist erst mit Nummer 18 dran. Nina Astner hat die 23, Ricarda Haaser die 26 und Franziska Gritsch ist als 30. die letzte Österreicherin am Start.