NEWS

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Das große Abfahrts-Spektakel auf der Streif steht an! Das sind die Startnummern der Österreicher - und ihrer größter Widersacher:

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In Kitzbühel wartet am Samstag mit der Abfahrt auf der Streif das große Highlight des Hahnenkamm-Wochenendes (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Ein italienisches Duo hat die Ehre, das Rennen zu eröffnen: Mattia Casse legt als erster Athlet vor, gefolgt von Giovanni Franzoni. Der Shootingstar hat in beiden Trainings die Bestzeit erzielt.

Als erster Österreicher geht der Super-G-Dritte Stefan Babinsky mit Startnummer 5 über Mausefalle und Co.

Nach Paris geht es Schlag auf Schlag

Auf die absoluten Top-Leute muss etwas gewartet werden.

Der dreifache Abfahrts-Sieger Dominik Paris trägt Nummer 11, Top-Favorit und Super-G-Sieger Marco Odermatt hat Nummer 12. Direkt nach ihm wird sein Landsmann Franjo von Allmen (13) auf Revanche aus sein.

Nach Nils Allegre wird Vincent Kriechmayr (15) die Top-Gruppe beschließen. Nach einer kurzen Werbepause folgt mit Daniel Hemetsberger (16) bereits der nächste Österreicher.

Insgesamt sind neun ÖSV-Athleten am Start, das sind ihre weiteren Startnummern: 31 Raphael Haaser, 44 Stefan Rieser, 47 Andreas Ploier, 49 Vincent Wieser, 53 Manuel Traninger.

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt:

VIDEO: Die Könige der Abfahrt?

Mehr zum Thema

Startliste für den Super-G in Kitzbühel

Startliste für den Super-G in Kitzbühel

Ski Alpin
Ski LIVE - Startnummern für den Super-G in Kitzbühel

Ski LIVE - Startnummern für den Super-G in Kitzbühel

Ski Alpin
Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Ski Alpin
2
Babinsky am Kitz-Podest: "Jetzt hat er verstanden, worum es geht"

Babinsky am Kitz-Podest: "Jetzt hat er verstanden, worum es geht"

Ski Alpin
Kitzbühel LIVE - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Kitzbühel LIVE - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Ski Alpin
Österreicher verteidigen bei Kitz-Super-G stolze Serie

Österreicher verteidigen bei Kitz-Super-G stolze Serie

Ski Alpin
Odermatt und Kriechmayr streuen Shootingstar Franzoni Rosen

Odermatt und Kriechmayr streuen Shootingstar Franzoni Rosen

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel Alpiner Ski-Weltcup ÖSV-Skiteam Marco Odermatt ÖSV-Herren Raphael Haaser Daniel Hemetsberger Abfahrts-Weltcup Andreas Ploier Vincent Kriechmayr Abfahrt Stefan Babinsky Herren-Abfahrt Streif Vincent Wieser Manuel Traninger Hahnenkamm-Abfahrt Stefan Rieser Franjo von Allmen Giovanni Franzoni Dominik Paris