Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

In Kitzbühel wartet am Samstag mit der Abfahrt auf der Streif das große Highlight des Hahnenkamm-Wochenendes (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Ein italienisches Duo hat die Ehre, das Rennen zu eröffnen: Mattia Casse legt als erster Athlet vor, gefolgt von Giovanni Franzoni. Der Shootingstar hat in beiden Trainings die Bestzeit erzielt.

Als erster Österreicher geht der Super-G-Dritte Stefan Babinsky mit Startnummer 5 über Mausefalle und Co.

Nach Paris geht es Schlag auf Schlag

Auf die absoluten Top-Leute muss etwas gewartet werden.

Der dreifache Abfahrts-Sieger Dominik Paris trägt Nummer 11, Top-Favorit und Super-G-Sieger Marco Odermatt hat Nummer 12. Direkt nach ihm wird sein Landsmann Franjo von Allmen (13) auf Revanche aus sein.

Nach Nils Allegre wird Vincent Kriechmayr (15) die Top-Gruppe beschließen. Nach einer kurzen Werbepause folgt mit Daniel Hemetsberger (16) bereits der nächste Österreicher.

Insgesamt sind neun ÖSV-Athleten am Start, das sind ihre weiteren Startnummern: 31 Raphael Haaser, 44 Stefan Rieser, 47 Andreas Ploier, 49 Vincent Wieser, 53 Manuel Traninger.