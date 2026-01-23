Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel
Das große Abfahrts-Spektakel auf der Streif steht an! Das sind die Startnummern der Österreicher - und ihrer größter Widersacher:
In Kitzbühel wartet am Samstag mit der Abfahrt auf der Streif das große Highlight des Hahnenkamm-Wochenendes (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Ein italienisches Duo hat die Ehre, das Rennen zu eröffnen: Mattia Casse legt als erster Athlet vor, gefolgt von Giovanni Franzoni. Der Shootingstar hat in beiden Trainings die Bestzeit erzielt.
Als erster Österreicher geht der Super-G-Dritte Stefan Babinsky mit Startnummer 5 über Mausefalle und Co.
Nach Paris geht es Schlag auf Schlag
Auf die absoluten Top-Leute muss etwas gewartet werden.
Der dreifache Abfahrts-Sieger Dominik Paris trägt Nummer 11, Top-Favorit und Super-G-Sieger Marco Odermatt hat Nummer 12. Direkt nach ihm wird sein Landsmann Franjo von Allmen (13) auf Revanche aus sein.
Nach Nils Allegre wird Vincent Kriechmayr (15) die Top-Gruppe beschließen. Nach einer kurzen Werbepause folgt mit Daniel Hemetsberger (16) bereits der nächste Österreicher.
Insgesamt sind neun ÖSV-Athleten am Start, das sind ihre weiteren Startnummern: 31 Raphael Haaser, 44 Stefan Rieser, 47 Andreas Ploier, 49 Vincent Wieser, 53 Manuel Traninger.