Super-G in Kitzbühel - das Ergebnis:

Babinsky sorgt für rot-weiß-roten Jubel

Dahinter durften die heimischen Fans jubeln: Stefan Babinsky bestätigt seine Top-Form von Wengen und rast mit einer ambitionierten Fahrt auf den dritten Platz (+0,25).

Nur eine Woche nach seinem Premieren-Podium in Wengen schlug der Steirer auch in Kitzbühel zu.

Haaser schrammt am Stockerl vorbei

Vize-Weltmeister Raphael Haaser verpasst das Podest nur um acht Hundertstel und landet auf dem undankbaren vierten Rang (+0,33). Dennoch ist die mannschaftliche Leistung der ÖSV-Spitze ein starkes Signal für die morgige Abfahrt.

Vincent Kriechmayr klassiert sich nach einer unruhigen Fahrt auf Rang sieben (+0,44).

Die weiteren Platzierungen der Österreicher: Daniel Hemetsberger: 17., Marco Schwarz: 25.

Das Feld liegt bei traumhaften Bedingungen extrem eng beisammen – selbst Marco Schwarz verliert als 25. nicht einmal eine Sekunde auf Sieger Odermatt.