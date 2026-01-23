NEWS

Super-G in Kitzbühel - das Ergebnis

Was für ein Kitz-Auftakt! Marco Odermatt triumphiert hauchdünn im Super-G auf der Streifalm. Babinsky wird starker Dritter. Alle Platzierungen & Zeiten hier.

Super-G in Kitzbühel - das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die 86. Hahnenkammrennen starten mit einer gewaltigen Show und einem Schweizer Doppelsieg!

Odermatt mit zweitem Kitzbühelsieg

Marco Odermatt feiert den Back-to-back-Triumph und gewinnt wie im Vorjahr den Super-G von Kitzbühel. Mit einer Zeit von 1:08,41 Min. setzt sich der Dominator in einem echten Hundertstel-Krimi durch.

Nur mickrige drei Hundertstel fehlen seinem Landsmann Franjo Von Allmen am Ende auf den Tagessieg.

Das Siegertrio des Super-Gs in Kitzbühel

Babinsky sorgt für rot-weiß-roten Jubel

Dahinter durften die heimischen Fans jubeln: Stefan Babinsky bestätigt seine Top-Form von Wengen und rast mit einer ambitionierten Fahrt auf den dritten Platz (+0,25).

Nur eine Woche nach seinem Premieren-Podium in Wengen schlug der Steirer auch in Kitzbühel zu.

Haaser schrammt am Stockerl vorbei

Vize-Weltmeister Raphael Haaser verpasst das Podest nur um acht Hundertstel und landet auf dem undankbaren vierten Rang (+0,33). Dennoch ist die mannschaftliche Leistung der ÖSV-Spitze ein starkes Signal für die morgige Abfahrt.

Vincent Kriechmayr klassiert sich nach einer unruhigen Fahrt auf Rang sieben (+0,44).

Die weiteren Platzierungen der Österreicher: Daniel Hemetsberger: 17., Marco Schwarz: 25.

Das Feld liegt bei traumhaften Bedingungen extrem eng beisammen – selbst Marco Schwarz verliert als 25. nicht einmal eine Sekunde auf Sieger Odermatt.

Super-G in Kitzbühel - das Ergebnis:

