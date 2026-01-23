NEWS

Kitzbühel: Infos zum Super-G der Hahnenkammrennen

Start um 11:30 Uhr! Strecke, Sieger, ÖSV-Podest-Serie: Alle Fakten zum Super-G auf der Streifalm: Hier geht's direkt zum LIVE-Ticker & allen Infos!

Der Mythos Kitzbühel erwacht! Am heutigen Freitag wird das Rennwochenende am Hahnenkamm mit dem Super-G eröffnet. Auf der anspruchsvollen Streifalm kämpft die Weltelite um die erste Gams des Jahres.

Super-G in Kitzbühel im LIVE-Ticker>>>

Das Duell auf der Streifalm

Wenn um 11:30 Uhr der erste Läufer aus dem Starthaus geht, blickt die Ski-Welt nach Tirol. Der Kurs, gesetzt vom Italiener Lorenzo Galli, verspricht eine technische Herausforderung bei höchstem Tempo.

Die Fakten zur Strecke:

  • Strecke: Streifalm

  • Start: 1.345 m

  • Ziel: 805 m

  • Länge: 2.150 m

  • Höhenunterschied: 540 m

  • Kurssetzer: Lorenzo Galli (ITA)

ÖSV-Tradition und Podest-Abo

Die Statistik spricht am Hahnenkamm eine klare Sprache für die heimischen Asse. In den bisherigen 21 Super-G-Rennen in Kitzbühel landete der ÖSV – mit einer einzigen Ausnahme im Jahr 2019 – immer auf dem Podest. Insgesamt feierte Österreich bereits zehn Siege in dieser Disziplin, wobei der legendäre Hermann Maier mit fünf Triumphen als unangefochtener König des Kitz-Super-G gilt.

Kitzbühel-Historie: Alle Super-G-Sieger und Rekorde>>>

Im Vorjahr musste sich der ÖSV jedoch knapp geschlagen geben: Marco Odermatt (SUI) sicherte sich den Sieg vor dem starken Tiroler Raphael Haaser und Stefan Rogentin (SUI). Ob Haaser heuer den Sprung ganz nach oben schafft oder Odermatt seinen Titel verteidigt, erfahrt ihr live bei uns.

LIVE-TICKER: Super-G in Kitzbühel:

