Verrückte Kitz-Szene! Norweger trotz Beinahe-Sturz in den Top 5

Statt im Krankenhaus landet Adrian Smiseth Sejersted beim Super-G in Kitzbühel ein Topresultat (Zum Rennbericht>>>).

Kurz vor dem Seidlalmsprung verschneidet es dem Norweger die Ski, wodurch er beim Sprung in Schräglage kommt. Mit viel Körperbeherrschung und vor allem ganz viel Glück gelingt es dem Norweger auf einem Ski zu landen und so im Rennen zu bleiben.

Durch den Beinahe-Sturz wirkt Smiseth Sejersted nochmal angestachelter und rast als Fünfter zu seiner klar besten Super-G-Saisonplatzierung.

Auf Sieger Marco Odermaat fehlen ihm am Ende nur 0,35 Sekunden.

