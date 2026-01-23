NEWS

Kriechmayr nach Kitz-Enttäuschung: "Wie ein kompletter Amateur"

Vincent Kriechmayr vergeigt den Super-G in Kitzbühel schon am Start - und tadelt sich dafür selbst. In die Abfahrt geht er nun mit "Wut im Bauch".

Kriechmayr nach Kitz-Enttäuschung: "Wie ein kompletter Amateur" Foto: © GEPA
Daniela Kulovits
Die Erwartungen an Vincent Kriechmayr waren vor dem Super-G in Kitzbühel hoch - und wurden nicht erfüllt.

Der Beaver-Creek-Sieger musste sich auf der Streif mit Platz sieben (Ergebnis >>>) zufriedengeben - und tadelte sich für eine von Beginn weg vermurkste Fahrt selbst.

"Ich ärgere mich über alles. Ich habe oben schon angetaucht wie ein kompletter Amateur", schimpft Kriechmayr. "Ich habe geglaubt, ich habe gleich ein gutes Tempo, bevor ich so leer durchtauche ... in Wirklichkeit habe ich mir dann eh schon gedacht: Was bist du für ein Patient."

Kriechmayr "wie ein Träumer"

Der Oberösterreicher spricht von einer Fahrt "am Sommerweg" mit kleinen Fehlern am Hausberg und in der Traverse.

"Das Material muss unglaublich gewesen sein, normalerweise muss ich eine Sekunde hinten sein", gibt sich Kriechmayr selbstkritisch. "Schade, es hätte alles gepasst, aber wenn der Athlet wie ein Träumer runterfährt, dann geht es halt nicht."

In der Abfahrt mit "Wut im Bauch"

Besser gehen soll es am Samstag in der Abfahrt (11:30 Uhr im LIVE-Ticker).

"Morgen werde ich sicher mit ein bisschen Wut im Bauch am Start sein und dann werden wir sehen, ob das so eine clevere Herangehensweise ist", so ein selbstironischer Kriechmayr.

