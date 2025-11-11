NEWS

Warum Ortlieb nicht mit ÖSV-Kolleginnen in die USA mitreist

Nach zwei Unterschenkelbrüchen in 13 Monaten kommt das ÖSV-Trainingscamp in Copper Mountain für die 29-Jährige noch zu früh.

Warum Ortlieb nicht mit ÖSV-Kolleginnen in die USA mitreist Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für das ÖSV-Speedteam steht in dieser Woche das Trainingscamp in Nordamerika auf dem Programm. Nina Ortlieb wird den Trip nach Copper Mountain in Colorado nicht mitmachen.

Sie möchte auf dem Weg zum Comeback nichts überstürzen. "Es war keine leichte Entscheidung", räumt die 29-Jährige gegenüber dem "Kurier" ein, aber nachdem sie sich Ende Jänner zum zweiten Mal innerhalb von 13 Monaten den Unterschenkel gebrochen hatte, ist Geduld gefragt.

Ortlieb: "Rein körperlich könnte ich sicher mitfahren"

"Deshalb haben wir uns gegen die Übersee-Reise entschieden." Das Vertrauen in ihren eigenen Körper hat sie bereits wiedergefunden. "Rein körperlich könnte ich sicher mitfahren", ist die Speed-Spezialistin überzeugt.

Während sich ihre Teamkolleginnen in Colorado auf den Speed-Auftakt vorbereiten, nutzt Ortlieb die exzellenten Trainingsbedingungen in Österreich. "Hier habe ich mehr Individualität in der Trainingsplanung und auch keinen Zeitverlust durch die Reise", weiß die 29-Jährige.

Bei ihrer Verletzungshistorie gilt es nichts zu überstürzen. "Ich bin gerade in ihrem Fall dafür, sehr konservativ zu agieren", so ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger. "Ein drittes Mal sollte man sich nicht an der gleichen Stelle den Knochen brechen", ist sich auch Ortlieb selbst bewusst.

Mehr zum Thema

ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup: Viel Licht, ein großer Schatten

ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup: Viel Licht, ein großer Schatten

Eishockey
Nordische Kombination: Gesamtweltcupsieger verpasst Saisonstart

Nordische Kombination: Gesamtweltcupsieger verpasst Saisonstart

Nord. Kombi
Zu gefährlich! Probleme im sanierten Eiskanal von Innsbruck-Igls

Zu gefährlich! Probleme im sanierten Eiskanal von Innsbruck-Igls

Winter-Mix
Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

ICE Hockey League
U17-WM heute: Österreich - Neuseeland

U17-WM heute: Österreich - Neuseeland

Fußball
Ex-Salzburg-Star im Fokus von Real Madrid

Ex-Salzburg-Star im Fokus von Real Madrid

Premier League
Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten

Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten

Mehr Sport
4
Kommentare

Kommentare

Nina Ortlieb Verletzungspause Copper Mountain Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup