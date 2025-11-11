Warum Ortlieb nicht mit ÖSV-Kolleginnen in die USA mitreist

Für das ÖSV-Speedteam steht in dieser Woche das Trainingscamp in Nordamerika auf dem Programm. Nina Ortlieb wird den Trip nach Copper Mountain in Colorado nicht mitmachen.

Sie möchte auf dem Weg zum Comeback nichts überstürzen. "Es war keine leichte Entscheidung", räumt die 29-Jährige gegenüber dem "Kurier" ein, aber nachdem sie sich Ende Jänner zum zweiten Mal innerhalb von 13 Monaten den Unterschenkel gebrochen hatte, ist Geduld gefragt.

Ortlieb: "Rein körperlich könnte ich sicher mitfahren"

"Deshalb haben wir uns gegen die Übersee-Reise entschieden." Das Vertrauen in ihren eigenen Körper hat sie bereits wiedergefunden. "Rein körperlich könnte ich sicher mitfahren", ist die Speed-Spezialistin überzeugt.

Während sich ihre Teamkolleginnen in Colorado auf den Speed-Auftakt vorbereiten, nutzt Ortlieb die exzellenten Trainingsbedingungen in Österreich. "Hier habe ich mehr Individualität in der Trainingsplanung und auch keinen Zeitverlust durch die Reise", weiß die 29-Jährige.

Bei ihrer Verletzungshistorie gilt es nichts zu überstürzen. "Ich bin gerade in ihrem Fall dafür, sehr konservativ zu agieren", so ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger. "Ein drittes Mal sollte man sich nicht an der gleichen Stelle den Knochen brechen", ist sich auch Ortlieb selbst bewusst.