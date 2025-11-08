Die Olympia-Träume von Andreja Slokar sind geplatzt, bevor die Saison richtig begonnen hat.

Die 28-jährige Slowenin hat sich bei einem Trainingssturz das Kreuzband gerissen und fällt für mehrere Monate aus. Damit verpasst sie auch die Olympischen Winterspiele in Cortina d’Ampezzo 2026.

Verletzung beim Training - Saisonende für Slokar

Bei einem Trainingssturz zog sich Slokar die schwere Knieverletzung zu. Die Diagnose: Kreuzbandriss.

Für die Slalom-Spezialistin bedeutet das das Aus für den gesamten Weltcup-Winter 2025/26.

Emotionale Worte auf Instagram

Die Nachricht teilte Slokar selbst auf Instagram. Aus dem Krankenhaus schrieb sie:

"Ich bin sehr traurig, euch mitteilen zu müssen, dass ich mir am Donnerstag das Kreuzband gerissen habe. Ich hatte eine tolle Zeit und will einfach wieder diesen Moment erleben."

Sie zeigt sich kämpferisch: "Also machen wir dieses Comeback-Zeug nochmals, oder?"

Schon zweite Kreuzbandverletzung

Für Slokar ist es bereits die zweite schwere Knieverletzung. Schon 2022 erlitt sie einen Kreuzbandriss, kämpfte sich aber eindrucksvoll zurück.

Vergangene Saison fuhr sie im Slalom neunmal in die Top 10, wurde Dritte beim Weltcup-Finale in Sun Valley und belegte Rang sechs bei den Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm.