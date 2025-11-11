NEWS

Zwei Todesfälle überschatten ATP Finals

Italienischen Medienberichten zufolge verstarben zwei Zuschauer, nachdem sie zusammengebrochen waren.

Foto: © getty
Bei den ATP Finals in Turin ist es abseits des Courts zu zwei medizinischen Notfällen gekommen, die ein tragisches Ende mit sich gebracht haben.

Wie unter anderem die italienische Nachrichtenagentur "Adnkronos" berichtete, sei ein 78-jähriger Mann während des Matches zwischen Taylor Fritz und Lorenzo Musetti auf der Tribüne zusammengebrochen. Der Mann wurde per Nottransport ins Krankenhaus gebracht, dort sei er aber kurz nach der Ankunft verstorben.

Zuvor dürfte es bei einem Fan-Fest in Turin zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein: Ein 70-jähriger Mann sei zusammengebrochen. Demnach starb er kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus an einem Herzstillstand.

