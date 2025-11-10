NEWS

Nordische Kombination: Gesamtweltcupsieger verpasst Saisonstart

Der Deutsche zog sich im Training eine Verletzung zu und wird den Auftakt der Olympiasaison verpassen.

Nordische Kombination: Gesamtweltcupsieger verpasst Saisonstart
Textquelle: © APA
Kommentare

Der regierende Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination, der Deutsche Vinzenz Geiger, verpasst den Auftakt der Olympiasaison.

Er habe sich bei einem Warm-up zum Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse zugezogen, gab der 28-Jährige am Montag bekannt.

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Ruka (27. bis 30. November) sowie in Trondheim (5. bis 7. Dezember) auslassen.

Die Winterspiele finden von 6. bis 22. Februar in Italien statt. Nach dem Rücktritt des Norwegers Jarl Magnus Riiber ist Geiger einer der großen Konkurrenten des Tirolers Johannes Lamparter.

Mehr zum Thema

Zu gefährlich! Probleme im sanierten Eiskanal von Innsbruck-Igls

Zu gefährlich! Probleme im sanierten Eiskanal von Innsbruck-Igls

Winter-Mix
Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

ICE Hockey League
Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary

Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary

NHL
5
Kaspers Red Wings kassieren deutliche Niederlage gegen Blackhawks

Kaspers Red Wings kassieren deutliche Niederlage gegen Blackhawks

NHL
6
Wimmer spricht über Rapid-Zeit: "Würde sicher nicht zurückgehen "

Wimmer spricht über Rapid-Zeit: "Würde sicher nicht zurückgehen "

International
6
Welcome back! ÖFB-Trainer als Video-Creator

Welcome back! ÖFB-Trainer als Video-Creator

ÖFB-Team
Bericht: NFL-Team entlässt Coach nach Stotter-Start

Bericht: NFL-Team entlässt Coach nach Stotter-Start

Football
Kommentare

Kommentare

Wintersport Nordische Kombination Ski1 Vinzenz Geiger