Gute Personal-News vom ÖFB-Team

Bei Sonnenschein und perfekten Bedingungen hat das ÖFB-Team am Dienstagvormittag das Training auf Zypern aufgenommen.

Marko Arnautovic & Co. bereiten sich im Südwesten der Mittelmeer-Insel auf das Grande Finale der WM-Quali gegen Zypern (Sa., 18 Uhr) und daheim gegen Bosnien-Herzegowina (Di., 20:45 Uhr) vor.

Regeneration war angesagt

Zum Trainingsstart nicht am Platz stand der zuletzt angeschlagene David Alaba, der im ersten Spiel aber sowieso gesperrt ist. Ebenfalls gelbgesperrt fehlt Phillipp Mwene, der am Sonntag 90 Minuten für Mainz spielte und deshalb ebenfalls eine Regenerationseinheit einlegte.

Auch Philipp Lienhart, Nikolaus Wurmbrand und Christoph Baumgartner regenerierten.

Fragezeichen hinter Schlager

Die muskulären Probleme von Romano Schmid dürften sich als nicht schlimm herausgestellt haben, er trainierte mit.

Nach dem Aufwärmen vom Platz verschwand indes der angeschlagene Xaver Schlager, hinter dessen Einsatz am Samstag wohl aktuell das größte Fragezeichen steht.