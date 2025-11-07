Comeback in Levi? So soll Hirscher seine Rückkehr planen

Die Ski-Fans müssen sich weiter gedulden!

Nachdem Marcel Hirscher bereits den Weltcup-Auftakt in Sölden verpasste, wird er aller Vorraussicht nach auch beim ersten Slalom der Saison in Levi am 16. November nicht am Start sein. Das berichtet die "Krone".

Der mittlerweile 36-Jährige soll sich nach seinem Kreuzbandriss noch nicht bereit für ein Comeback fühlen. Der Österreich-Niederländer möchte speziell im Hinblick auf die anstehende Olympia-Saison nichts riskieren.

Wann Hirscher in den Weltcup zurückkehrt, ist damit noch offen.