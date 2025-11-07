NEWS

Comeback in Levi? So soll Hirscher seine Rückkehr planen

Der achtfache Gesamtweltcupsieger musste bereits in Sölden das erste Weltcuprennen der Saison auslassen. So geht es nun weiter:

Comeback in Levi? So soll Hirscher seine Rückkehr planen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Ski-Fans müssen sich weiter gedulden!

Nachdem Marcel Hirscher bereits den Weltcup-Auftakt in Sölden verpasste, wird er aller Vorraussicht nach auch beim ersten Slalom der Saison in Levi am 16. November nicht am Start sein. Das berichtet die "Krone".

Der mittlerweile 36-Jährige soll sich nach seinem Kreuzbandriss noch nicht bereit für ein Comeback fühlen. Der Österreich-Niederländer möchte speziell im Hinblick auf die anstehende Olympia-Saison nichts riskieren.

Wann Hirscher in den Weltcup zurückkehrt, ist damit noch offen.

Die Sommerbilder der Ski-Stars

Mirjam Puchner
Lara Colturi

Slideshow starten

84 Bilder

Mehr zum Thema

Ex-Weltmeister dachte nach zweitem Kreuzbandriss an Karriereende

Ex-Weltmeister dachte nach zweitem Kreuzbandriss an Karriereende

Ski Alpin
Ski-Ass doch zu Olympia? - Teamkollegin lässt aufhorchen

Ski-Ass doch zu Olympia? - Teamkollegin lässt aufhorchen

Ski Alpin
Technik-Spezialistin erneut schwer verletzt

Technik-Spezialistin erneut schwer verletzt

Ski Alpin
Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Mehr Sport
15
Nächste Italienerin muss um Heim-Olympia bangen

Nächste Italienerin muss um Heim-Olympia bangen

Olympia
Matthias Mayer kehrt als Trainer zum ÖSV zurück

Matthias Mayer kehrt als Trainer zum ÖSV zurück

Ski Alpin
3
Vienna Capitals haben einen neuen Head Coach gefunden

Vienna Capitals haben einen neuen Head Coach gefunden

ICE Hockey League
3
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Marcel Hirscher Levi