Ex-Sturm-Spieler erstmals ins Nationalteam einberufen

Der ehemalige Sturm-Spieler Emanuel Emegha steht erstmals im Nationalteam-Kader der Niederlande. Das gibt der Verband am Dienstag bekannt.

Teamchef Ronald Koeman hat den 22-jährigen Stürmer einberufen, da Wout Weghorst nicht ganz fit und für einen Einsatz am Freitag in der WM-Quali gegen Polen fraglich ist.

Die Niederlande trifft nach dem Spiel gegen Lewandowski & Co. zum Abschluss der WM-Quali auf Litauen. Aktuell liegt die Koeman-Auswahl auf Gruppenplatz eins. Polen ist mit drei Punkten Rückstand Zweiter.

Wechsel zu Chelsea im Sommer 2026

Emegha lief in der Saison 2022/23 für den SK Sturm Graz auf und schoss in 27 Bundesligaspielen neun Tore, die ihm einen Wechsel zu Racing Straßburg einbrachten. Der 22-Jährige ist bei dem Ligue-1-Klub Kapitän und netzte in der laufenden Saison in acht Pflichtspielen sechsmal.

Im vergangenen September hatte der FC Chelsea die Verpflichtung von Emegha bekannt gegeben. Der groß gewachsene Niederländer wird aber erst im Sommer 2026 auf die Insel wechseln.