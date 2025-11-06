NEWS

Technik-Spezialistin erneut schwer verletzt

Clarisse Brèche hat sich nur wenige Wochen nach ihrem Comeback auf Schnee erneut schwer verletzt.

Technik-Spezialistin erneut schwer verletzt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Clarisse Brèche ist weiter vom Verletzungspech verfolgt. Die 24-jährige Französin hat nach ihrem bei der Ski-WM in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss erst vor vier Wochen ihr Comeback auf Schnee gegeben, verletzte sich nun aber erneut schwer.

Beim Training im Schnalstal zog sie sich zum dritten Mal in ihrer Karriere einen Kreuzbandriss zu. Zudem hat der Außenmeniskus im linken Knie Schaden genommen.

"Grausamer Sport, den ich trotz all dieser schwierigen Prüfungen immer noch liebe"

Auf Instagram hat sie nach der neuerlichen Verletzung einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben: "Das Lächeln ist in den letzten Stunden etwas verblasst."

Doch gleichzeitig gab sie sich kämpferisch: "Es ist ein weiterer Unfall, der in einem so grausamen Sport passiert, den ich trotz all dieser schwierigen Prüfungen immer noch liebe. Ich werde wieder aufstehen wie bisher, aber ich werde wohl mental etwas länger brauchen und mich um mich selbst kümmern."

Ihr bestes Weltcup-Ergebnis erreichte die 24-Jährige in der Saison 2024/25 mit Platz zwölf im Slalom von Levi.

Mehr zum Thema

Hirscher-Skimarke Van Deer zieht in neues Hauptquartier ein

Hirscher-Skimarke Van Deer zieht in neues Hauptquartier ein

Ski Alpin
5
Rückkehr! Skisprung-Legende startet wieder im Weltcup

Rückkehr! Skisprung-Legende startet wieder im Weltcup

Skispringen
1
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
8
Neue Bestmarke! Ovechkin schreibt NHL-Geschichte

Neue Bestmarke! Ovechkin schreibt NHL-Geschichte

NHL
2
ÖEHV-Teamchef Bader: "Wir sind 'noch' keine Top-10-Nation"

ÖEHV-Teamchef Bader: "Wir sind 'noch' keine Top-10-Nation"

Eishockey
1
Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Eishockey
Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Verletzungspause Kreuzbandriss