Technik-Spezialistin erneut schwer verletzt

Clarisse Brèche ist weiter vom Verletzungspech verfolgt. Die 24-jährige Französin hat nach ihrem bei der Ski-WM in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss erst vor vier Wochen ihr Comeback auf Schnee gegeben, verletzte sich nun aber erneut schwer.

Beim Training im Schnalstal zog sie sich zum dritten Mal in ihrer Karriere einen Kreuzbandriss zu. Zudem hat der Außenmeniskus im linken Knie Schaden genommen.

"Grausamer Sport, den ich trotz all dieser schwierigen Prüfungen immer noch liebe"

Auf Instagram hat sie nach der neuerlichen Verletzung einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben: "Das Lächeln ist in den letzten Stunden etwas verblasst."

Doch gleichzeitig gab sie sich kämpferisch: "Es ist ein weiterer Unfall, der in einem so grausamen Sport passiert, den ich trotz all dieser schwierigen Prüfungen immer noch liebe. Ich werde wieder aufstehen wie bisher, aber ich werde wohl mental etwas länger brauchen und mich um mich selbst kümmern."

Ihr bestes Weltcup-Ergebnis erreichte die 24-Jährige in der Saison 2024/25 mit Platz zwölf im Slalom von Levi.