Hirscher-Skimarke Van Deer zieht in neues Hauptquartier ein

Der 36-jährige Ski-Superstar Marcel Hirscher ist mit seiner Ski-Marke Van Deer in ein neues Zuhause eingezogen. Im Tennengebirge wurde in einem alten Steinbruch in Scheffau auf 150.000 Quadratmetern nun alles unter einem Dach vereint.

Im neuen Headquarter arbeiten rund 70 Personen an der Weiterentwicklung der Produkte und der Marke. Man wolle durch den Umzug aus Annaberg, die Verkaufszahlen ankurbeln und mehr Produkte verkaufen.

"Es freut uns sehr, dass dieser Schritt gelungen ist", so der COO und Rennsport-Verantwortliche Toni Giger.

Kosten nicht bekannt

Was die Kosten für den Neubau betrifft, hält man sich ebenso bedeckt, wie zu den roten Zahlen im Firmenbuch (rund 18 Millionen Euro Verlust).

"Wer etwas aufbauen will, muss auch etwas investieren", heißt es von Van Deer-Aushängeschild Henrik Kristoffersen gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Neben Henrik Kristoffersen ist Max Franz als erster ÖSV-Athlet Teil der Hirscher-Firma. Auch der griechische Publikumsliebling AJ Ginnis befindet sich im Van Deer-Team. Man wolle hier auf Qualität anstatt auf Quantität setzen.